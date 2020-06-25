В Міжнародному валютному фонді назвали дві головні причини, через що Україна постраждає в результаті кризи сильніше інших країн

За прогнозами МВФ, ВВП України впаде майже в два рази більше, ніж світовий - на 8,2% проти 4,9%. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час відеоконференції Європейської бізнес-асоціації, передає "РБК-Україна".

"Є два чинники, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - українські домогосподарства не мають значних грошових запасів, на відміну від інших країн. Через це впав і продовжить падати рівень споживання", - повідомив Люнгман, додавши, що другою причиною стала обмежена фіскальна підтримка економіки.

Експерти попередили українців про триваюче зростання безробіття і бідності. Так, за словами аналітика Володимира Мазуренка, номінальні зарплати будуть скорочуватися і тому не вдасться уникнути збільшення кількості бідних в країні.

Крім цього, під час обмежувальних заходів в Україні кількість вакансій зменшилася в два рази, пандемія просто знищує раніше працюючі компанії.

Експерти підкреслюють, що коли кордони повністю відкриються - українці одразу поїдуть на заробітки. Вітчизняні роботодавці в період кризи намагаються економити, знижуючи зарплати співробітникам, але європейські колеги на такий крок не підуть, адже їм потрібні сезонні робітники.

Відзначимо, рівень бідності в 2020 році може вирости з 27 до 44%.

Інший експерт-економіст Юрій Атаманюк висловив припущення, що уряд Дениса Шмигаля слід швидше відправити у відставку, поки є "що рятувати".

"В країні бюджетні проблеми, страйкують медики, яких не фінансують. Ось наприклад в Києві на протести вийшли лікарі Центру мікрохірургії ока, а також Центру репродуктивної та перинатальної медицини. Це ж еліта нашої медицини, які залишилися без грошей, але ми в цей момент будуємо сітку рабиця... З цим робити тільки одне - треба якнайшвидше змінювати цей уряд", - прокоментував ситуацію Атаманюк.

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