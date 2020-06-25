28-річна українська співачка, Анна Корсун, відома як MARUV, похвалилася літніми розвагами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала на яхті і біля басейну.
Співачка покрутилася у всіляких ракурсах в чорному бікіні з незвичайними розрізами. На одному з фото Аня в милому капелюшку натягнула міні-шортики і повернулася до камери "м'яким місцем", піднявши руки вгору. На іншому фото дівчина повернулася вже обличчям, сполохавши пікантною позою, виставивши довгу ніжку вперед. Зірка млосно задерла голову і доторкнулася до обличчя. На третьому знімку MARUV постала в "сіточці": ці розрізи ще довго не зможуть вилетіти з пам'яті її фоловерів в соцмережі.
"Літо 💕💕💕", - лаконічно підписала жаркі знімки Корсун.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
"Неймовірна жінка😍"
"Які ноги👍 Привіт всім коротконогим. Бабоньки, я з вами😊"
"Прекрасна, як захід!"
"Яка ж ти красуня💝😍Довго я чекала фоток в купальнику🔥🔥😻І ось прийшов час для них 💋👍🔥"
"У вас чудова посмішка 😍"
"Лепота!!!👏"
"Шикарна фігура,а посмішка просто як у зайчика😍🥰"
"тримайте мої плавники, це дуууже гарно😻😻😻😻"
Раніше ми повідомляли, співачка розбурхала кадрами з тренування. Аня продемонструвала талант красиво рухатися під музику, будучи у стрипах на величезному каблуці і еластичних велосипедках. "Експеримент", - підписала зірка, застигнувши головою вниз.
Нагадаємо, напівроздягнена MARUV показала всі свої вміння на одному відео
А ще Politeka писала, що MARUV в оксамитовому корсеті показала топ кращих поз для фотосесії