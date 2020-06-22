Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, предстала в соблазнительном образе 

Известная красотка опубликовала горячее фото в купальнике, передает Politeka.net.

Ольга позировала в розовом лифчике с завязками на затылке. Грудь в верхе купальника немного прижалась и приподнялась. 

Маленькие плавки натянулись на красивых бедрах знаменитости. 

Нельзя не отметить и стройной талии с плоским животом у звезды. Актриса прикрыла эту красоту руками, но все же трудно не заметить, какая она красивая. 

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Стройную ножку она поставила вперед, делая силуэт еще тоньше. 

В руке яркая модель держала вязаную зеленую сумочку. Также ее образ дополняли шляпка и очки. 

Актриса стояла возле каменной стены, она улыбалась и выглядела очень счастливо. 

"Влюблена в эту сумку",  - подписала фото знаменитость. 

За час пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети отметили, что они влюблены в нее, а на сумку даже не обратили внимания, ведь перед ними такая прекрасная женщина. 

"Вот какая штучка", - написал один из поклонников.

Напомним, Ольга Куриленко предстала в соблазнительном образе. Тоненькие лямки купального наряда едва держали грудь звезды. Прелести еле не вываливались из тесного купальника, а одна из форм даже показалась сбоку. 

Узкая ткань обтянула красивую и стройную фигуру модели.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко надела бордовый купальник без лямок и соломенную шляпку. Она была мокрой, поэтому ее пышная грудь выпирала. Актриса соблазнительно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе