Відома українська співачка NAVKA (Марина Тимофійчук) зазнала нападу

Як розповіла сама співачка на своїй сторінці в Фейсбук, на неї напали 25 червня близько двох годин ночі. Інцидент стався на автодорозі Миколаїв-Благовіщенське по дорозі на зйомки нового кліпу співачки.

Тимофійчук розповіла, що невідомі підкинули якийсь залізний предмет під колеса машини, в якій співачка їхала зі своєю знімальною групою. Коли автомобіль був змушений зупинитися, зловмисники спробували напасти на пасажирів.

«Нас почала оточувати незнайома група людей. Нам пощастило, що з нами був актор, який володіє кікбоксингом, а також наш партнер відео-продакшну Іван Зенков, який має чорний пояс з карате. Хлопці швидко зорієнтувалися і змогли відбитися від нападників», - згадує зірка.

Вона уточнила, що в машині було багато дорогої техніки, а також цінні особисті речі пасажирів. Вони зі знімальною групою викликали поліцію на місце події.

У коментарі виданню ТСН Тимофійчук зізналася, що сильно злякалася під час нападу і навіть почала ховати свої цінності.

«Хочу вам сказати, ніколи не їдьте самі вночі, тому що така ситуація може статися з кожним, якщо б не моя команда і чоловіка в машині, я не знаю, що б було…Нікому не можу побажати відчути це на собі», - підкреслила співачка.

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