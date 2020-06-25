Известная украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) подверглась нападению

Как рассказала сама исполнительница на своей странице в Фейсбук, на нее напали 25 июня около двух часов ночи. Инцидент произошел на автодороге Николаев-Благовещенское по дороге на съемки нового клипа певицы.

Тимофийчук рассказала, что неизвестные подбросили некий железный предмет под колеса машины, в которой певица ехала со своей съемочной группой. Когда автомобиль был вынужден остановиться, злоумышленники попытались напасть на пассажиров.

«Нас начала окружать незнакомая группа людей. Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшна Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших», - вспоминает звезда.

Она уточнила, что в машине было много дорогостоящей техники, а также ценные личные вещи пассажиров. Они со съемочной группой вызвали полицию на место происшествия.

В комментарии изданию ТСН Тимофийчук призналась, что сильно испугалась во время нападения и даже начала прятать свои ценности.

«Хочу вам сказать, никогда не едьте одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что бы было…Никому не могу пожелать ощутить это на себе», - подчеркнула певица.

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