34-річна екс-солістка "Блестящих" Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, здивувала сміливим вчинком 

Так, в цей раз Наталя поділилася важливою подією, опублікувавши спциальный ролик в Instagram. На відео дівчина розповіла, що довгий час мріяла про тату і тепер її мрія стала дійсністю.

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2 года вынашивала эту идею, и наконец-то мой тигр 🐅 у меня на ноге🙏🏽 @voinatattoo Лёха делает мне уже 3 татуировку, и сомнений не было, что он нарисует крутой эскиз. Он прям прочитал мои мылили. 8 часов слез 😂 ну конечно не все 8)) первые 4 часа было норм, но потом уже лезла на стену😂😂 не ожидала что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать🙈 но @voinatattoo меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы, иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли😂😂😂 но, когда видишь результат, забываешь сразу все что было) и не надо щас меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет😉🤪 @voinatattoo спасибо тебе огромное🙏🏽 за то, что терпел вчера мои крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату

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Схоже, лише тату-салони Москви відкрилися, Наталія Фріске відразу ж записалася на прийом до майстра. Вона вибрала досить великий ескіз для своєї першої тату. Зірка замовила тату-майстра виконати на її стегні тигра, що визирає з заростей трави і квітів.

«2 року виношувала цю ідею, і нарешті мій тигр 🐅 у мене на нозі🙏🏽 @voinatattoo Леха робить мені вже 3 татуювання, і сумнівів не було, що він намалює крутий ескіз. Він прям прочитав мої мылили. 8 годин сліз 😂 ну звичайно не всі 8)) перші 4 години було норм, але потім вже лізла на стіну😂😂 не очікувала, що зможу витримати всю татушку, хотіла вже на середині втекти🙈 але @voinatattoo мене підтримував морально, заговорював мені зуби, іноді це відволікало, іноді я його взагалі не чула від болю😂😂😂

але, коли бачиш результат, забуваєш відразу все що було) і не треба щас мене лікувати, навіщо ти це зробила, навіщо зіпсувала тіло. Я люблю татуювання, і це моє тіло, мені з цим жити! І мені це подобається, якщо вам це не подобається, не дивіться, ніхто не змушує😉🤪 @voinatattoo спасибі тобі величезне🙏🏽 за те, що терпів вчора мої крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталя, отримавши досить неоднозначні коментарі у відповідь.

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске зважилася на карантин підкоригувати свою зовнішність. Зірка зробила з собою те, про що, як вона сама зізналася, що давно мріяла.

Мова про красивих і пухких губах. Наталя звернулася в клініку, де їй провели косметологічну процедуру. Красуня поспішила похвалитися результатом. Багато хто в коментарях відзначили, що їй дуже йдуть "нові" губи. Примітно, деякі подумали, що вона підправила собі не тільки цю частину обличчя. 

"Клас! Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!"; "І носик підправили! Супер!"; "Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще"; "Наталочко як ви схожі із Жанночкою"; "Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау!", - пишуть фанати в коментарях під знімком.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".

 