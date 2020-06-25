34-річна екс-солістка "Блестящих" Наталія Фріске, молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, здивувала сміливим вчинком

Так, в цей раз Наталя поділилася важливою подією, опублікувавши спциальный ролик в Instagram. На відео дівчина розповіла, що довгий час мріяла про тату і тепер її мрія стала дійсністю.

Схоже, лише тату-салони Москви відкрилися, Наталія Фріске відразу ж записалася на прийом до майстра. Вона вибрала досить великий ескіз для своєї першої тату. Зірка замовила тату-майстра виконати на її стегні тигра, що визирає з заростей трави і квітів.

«2 року виношувала цю ідею, і нарешті мій тигр 🐅 у мене на нозі🙏🏽 @voinatattoo Леха робить мені вже 3 татуювання, і сумнівів не було, що він намалює крутий ескіз. Він прям прочитав мої мылили. 8 годин сліз 😂 ну звичайно не всі 8)) перші 4 години було норм, але потім вже лізла на стіну😂😂 не очікувала, що зможу витримати всю татушку, хотіла вже на середині втекти🙈 але @voinatattoo мене підтримував морально, заговорював мені зуби, іноді це відволікало, іноді я його взагалі не чула від болю😂😂😂

але, коли бачиш результат, забуваєш відразу все що було) і не треба щас мене лікувати, навіщо ти це зробила, навіщо зіпсувала тіло. Я люблю татуювання, і це моє тіло, мені з цим жити! І мені це подобається, якщо вам це не подобається, не дивіться, ніхто не змушує😉🤪 @voinatattoo спасибі тобі величезне🙏🏽 за те, що терпів вчора мої крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталя, отримавши досить неоднозначні коментарі у відповідь.

Раніше ми повідомляли, сестра Фріске зважилася на карантин підкоригувати свою зовнішність. Зірка зробила з собою те, про що, як вона сама зізналася, що давно мріяла.

Мова про красивих і пухких губах. Наталя звернулася в клініку, де їй провели косметологічну процедуру. Красуня поспішила похвалитися результатом. Багато хто в коментарях відзначили, що їй дуже йдуть "нові" губи. Примітно, деякі подумали, що вона підправила собі не тільки цю частину обличчя.

"Клас! Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!"; "І носик підправили! Супер!"; "Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще"; "Наталочко як ви схожі із Жанночкою"; "Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау!", - пишуть фанати в коментарях під знімком.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".