34-річна Наталія Фріске, молодша сестра покійної актриси і співачки Жанни Фріске, зважилася підкоригувати свою зовнішність
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала після косметичної процедури. Наталя стала щасливою власницею пухких губ, про які давно мріяла.
Дівчина про це повідомила в підписи: "Завжди хотіла підправити форму своїх губ, хотілося щоб губки були пухлі, але щоб не було перебору, і головне не стати качкою 😅 коротше, хотіла натурель 😍"
Так, на одному з кадрів Наталія з'явилася без косметики і, безумовно, фотошопу, адже як вона сама заявила - "за натуральність". Блакитноока брюнетка прилягла, підклавши під голову руку, і млосно подивилися в об'єктив.
На іншому фото сестра Жанни детально показала, як змінилися її губи, порівнявши кадри "до" і "після".
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Варто відзначити, пост Наталії надихнув багатьох її прихильниць, і ті вже заявили про бажання наслідувати її прикладу та відправитися в клініку.
"Клас!😍 Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!❤️👏🏼"
"Круто зробили👍😊 Наташа, дуже боляче або терпимо?😊"
"І носик підправили! Супер!"
"Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще 👍🏻"
"Наталочко як ви схожі із Жанночкою 😘"
"Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау! 👍👍"
"Реально круто!!! Ніколи не хотіла збільшувати губи, а зараз, прям, задумалася🔥"
Раніше ми повідомляли, Наталія здивувала смачним чорно-білим фото, на якому розкрила халатик.
"Зроби життя навколо себе красивим. І нехай кожна людина відчує, що зустріч з тобою - це дар. ~ Ошо", - підписала фото дівчина.
Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".
Як повідомляла Politeka, Наталія Фріске потрясла яскравою зовнішністю, нафарбувавшись як сестра: "Друга Жанна".