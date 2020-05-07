34-річна Наталія Фріске, молодша сестра покійної актриси і співачки Жанни Фріске, зважилася підкоригувати свою зовнішність

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала після косметичної процедури. Наталя стала щасливою власницею пухких губ, про які давно мріяла.

Дівчина про це повідомила в підписи: "Завжди хотіла підправити форму своїх губ, хотілося щоб губки були пухлі, але щоб не було перебору, і головне не стати качкою 😅 коротше, хотіла натурель 😍"

Так, на одному з кадрів Наталія з'явилася без косметики і, безумовно, фотошопу, адже як вона сама заявила - "за натуральність". Блакитноока брюнетка прилягла, підклавши під голову руку, і млосно подивилися в об'єктив.

На іншому фото сестра Жанни детально показала, як змінилися її губи, порівнявши кадри "до" і "після".

Варто відзначити, пост Наталії надихнув багатьох її прихильниць, і ті вже заявили про бажання наслідувати її прикладу та відправитися в клініку.

"Клас!😍 Тобі дуже йде і виглядає максимально натурально!❤️👏🏼"

"Круто зробили👍😊 Наташа, дуже боляче або терпимо?😊"

"І носик підправили! Супер!"

"Наташ, ти прям покращала! Завжди добре виглядала, а зараз ще краще 👍🏻"

"Наталочко як ви схожі із Жанночкою 😘"

"Які губки класні вийшли, соковиті такі, просто вау! 👍👍"

"Реально круто!!! Ніколи не хотіла збільшувати губи, а зараз, прям, задумалася🔥"

Раніше ми повідомляли, Наталія здивувала смачним чорно-білим фото, на якому розкрила халатик.

"Зроби життя навколо себе красивим. І нехай кожна людина відчує, що зустріч з тобою - це дар. ~ Ошо", - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, сестра Жанни Фріске в прозорому вбранні притиснула одного до грудей: "Як же пощастило".

Як повідомляла Politeka, Наталія Фріске потрясла яскравою зовнішністю, нафарбувавшись як сестра: "Друга Жанна".