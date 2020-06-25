34-летняя экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, удивила смелым поступком

Так, в этот раз Наталья поделилась важным событием, опубликовав спциальный ролик в Инстаграм. На видео девушка рассказала, что долгое время мечтала о тату и теперь ее мечта стала явью.

Похоже, как только тату-салоны Москвы открылись, Наталья Фриске сразу же записалась на прием к мастеру. Она выбрала довольно крупный эскиз для своей первой тату. Звезда заказала тату-мастеру исполнить на ее бедре тигра, выглядывающего из зарослей травы и цветов.

«2 года вынашивала эту идею, и наконец-то мой тигр 🐅 у меня на ноге🙏🏽 @voinatattoo Лёха делает мне уже 3 татуировку, и сомнений не было, что он нарисует крутой эскиз. Он прям прочитал мои мылили. 8 часов слез 😂 ну конечно не все 8)) первые 4 часа было норм, но потом уже лезла на стену😂😂 не ожидала что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать🙈 но @voinatattoo меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы, иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли😂😂😂

но, когда видишь результат, забываешь сразу все что было) и не надо щас меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет😉🤪 @voinatattoo спасибо тебе огромное🙏🏽 за то, что терпел вчера мои крики😂😂😂 #тату #татутигр #тигр#мордатигратату», - написала Наталья, получив достаточно неоднозначные комментарии в ответ.

Ранее мы сообщали, сестра Фриске решилась на карантин подкорректировать свою внешность. Звезда сделала с собой то, о чем, как она сама призналась, давно мечтала.

Речь о красивых и пухлых губах. Наталья обратилась в клинику, где ей провели косметологическую процедуру. Красотка поспешила похвастаться результатом. Многие в комментариях отметили, что ей очень идут "новые" губы. Примечательно, некоторые подумали, что она подправила себе не только эту часть лица.

"Класс! Тебе очень идёт и выглядит максимально натурально!"; "И носик подправили! Супер!"; "Наташ, ты прям похорошела! Всегда хорошо выглядела, а сейчас ещё лучше"; "Наташенька как вы похожи с Жанночкой"; "Какие губки классные получились, сочные такие, просто вау!", - пишут фанаты в комментариях под снимком.

Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".