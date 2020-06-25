37-річна співачка Анна Сєдокова, колишня учасниця "ВІА Гри", розбурхала гарячим фото з басейну

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному бікіні з незвичайними розрізами, по груди у воді. Судячи з мокрим волоссям і краплям на обличчі, Сєдокова щойно поринула в прохолодну водичку. Стильні окуляри і великі золотисті сережки-кільця доповнили шикарний лук. Співачка замріяно подивилася в камеру, втіливши в собі всі дива літньої млості.

Ганна закликала прихильниць любити себе і цінувати кожну хвилину, заговоривши в підписі про щастя.

"Правила щасливих дівчаток ⚡️.

1.Почати поважати себе так само сильно, як ти хочеш, щоб поважали тебе.

2. Любити себе так само.

3. Любити інших не менше.

4. Знати чого хочеш, чи, як мінімум, що точно не хочеш, але краще перше.

5. Просто зрозумій, що ти ох🥐🥐🥐🥐а й такої більше немає. У тебе точно. І у нього ніколи не буде. Просто посміхнись".

6. Шукай щасливих людей. Припини бачити погане в поганих. Спробуй розглянути хороше. Прямо зараз, знайди десять людей, які тебе дратують і похвали за десять речей".

Користувачі подякували артистці за поради:

"Красуня🔥🔥🔥, мотиватор ✔️✔️✔️ йду правильним шляхом і не забуваю про щастя ❤️"

"все в точку. Особливо про бесячих людей, вони нас дратують, але ми не знаємо, через що вони пройшли, щоб бути такими"

"У щасливих дівчаток немає правил!☝🏻😎"

"Ідеально 🔥"

"Окуляри класні👍"

"Анна, ну хіба ви ще дівчинка чи все таки вже жінка?)))"

Раніше ми повідомляли, Седокова продемонструвала пишну фігуру в цьому ж бікіні, в якому плавала в басейні на фото вище, але на цей раз красуня поверх купальника натягнула спортивну курточку, яку, правда, розкрила перед тим, як "клацнути" себе на телефон.

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