Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала новый образ, но засветила лишнее

В этот раз Анна решила сверкнуть стильным костюмом кислотно-зеленого оттенка, который она сама создала не так давно. Владея собственным брендом одежды, Анна постоянно экспериментирует и любит демонстрировать костюмы на себе. При этом звезда тщательно следит за образами, однако инода ей удается удивлять их пикантностью, как и в этот раз, пишет Politeka.net.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм на странице Седоковой повилось несколько роликов, на которых звезда прошлась в стильном костюме, но делала она это без блузки. Оставшись в необычном черном лифчике, Анна с легкостью подчеркнула свои достоинства и показала их даже на улице.

При этом в видео звезад рассказала, что новая коллекция давалась ей не легко и она много раз меняла стиль и дизайн. Ранее под похожими фото поклонники отмечали, что у Анны нет "никакого стыда", ведь она с легкостью показывает себя в одном белье.

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм Анна представила новый кадр, на котором похвасталась белоснежным нарядом из блесток и удивила при этом фигурой. Как известно, певица является владельцем собственного бренда одежды, поэтому каждый ее костюм всегда поддается обсуждениям и критике в социальной сети.

Так, Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию. При этом певица улыбалась и полностью зажмурила глаза. Бархатная ткань ее наряда.

«Иногда я очень стараюсь быть лучше . Молчать больше . Улыбаться меньше . Работать ещё больше . Я очень стараюсь , но как то не выходит 😂 Это мой самый любимый костюм @lastory_store и я не забыла его отметить🙏🏼 Это уже успех . Просто иногда мне так хочется , чтоб вы понимали без слов ...», - написала Анна.

Поклонники принялись нахваливать похудевшую фигуру Анны:

«Похудела!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Это удел всех стрельцов ❤️», «Где Мамба?», «Красотка ❤️❤», «Ноги отточенные ❤️», «Стройняшка!!!😍😘🌹», «Классный!!! ❤️❤️❤️👍», «Зачёт гелику😂», «Хорошенькая 😘», «Как всегда великолепная 🔥», «Не всегда нужно быть лучше. Нужно быть собой ❤️🔥».

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