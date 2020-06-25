37-летняя певица Анна Седокова, бывшая участница "ВИА Гры", взбудоражила горячим фото из бассейна

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном бикини с необычными разрезами, по грудь в воде. Судя по мокрым волосам и каплям на лице, Седокова только что окунулась в прохладную водичку. Стильные очки и крупные золотистые серьги-кольца дополнили шикарный лук. Певица томно посмотрела в камеру, воплотив в себе всю прелесть летней неги.

Анна призвала поклонниц любить себя и ценить каждую минуту, заговорив в подписи о счастье.

"Правила счастливых девочек ⚡️.

1.Начать уважать себя так же сильно, как ты хочешь, чтобы уважали тебя.

2. Любить себя так же.

3. Любить других не меньше.

4. Знать чего хочешь или как минимум, что точно не хочешь, но лучше первое.

5. Просто пойми, что ты ох🥐🥐🥐🥐ая и такой больше нет. У тебя точно. И у него никогда не будет. Просто улыбнись.

6. Ищи счастливых людей. Прекрати видеть плохое в плохих . Попробуй рассмотреть хорошее. Прямо сейчас, найти десять людей, которые тебя бесят и похвали из за десять вещей".

Пользователи поблагодарили артистку за советы:

"Красотка🔥🔥🔥, мотиватор ✔️✔️✔️ иду по правильному пути и не забываю про счастье ❤️"

"В точку все. Особенно о бесячих людях, они нас бесят, но мы не знаем, через что они прошли, чтобы быть такими"

"У счастливых девочек нет правил!☝🏻😎"

"Идеально 🔥"

"Очки классные👍"

"Анна, ну разве вы ещё девочка или все таки уже женщина?)))"

Ранее мы сообщали, Седокова продемонстрировала пышную фигуру в этом же бикини, в котором плавала в бассейне на фото выше, но на этот раз красотка поверх купальника натянула спортивную курточку, которую, правда, распахнула перед тем, как "щелкнуть" себя на телефон.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

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