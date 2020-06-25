В Україну увірветься антициклон, який нарешті «прожене» дощові хмари і принесе з собою сонячну погоду

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомила у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що в п'ятницю, 26 червня, до України добереться антициклон Utz, завдяки якому в більшості областей країни не зміну дощам прийде суха та безхмарна погода.

Опади будуть тільки локальними. Так, дощі пройдуть на північному сході, а знову очікуються грози на Прикарпатті.

Середня температура по країні складе від +26 до +32 градусів. Трохи прохолодніше буде на Заході: від +24 до +28.

У Києві також не очікується опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +28 до +30 градусів. Синоптик зазначила, що найближчий дощ у столиці варто чекати на День Конституції.

Діденко також зазначила, що найближчим часом західні області не зможуть розраховувати на суху погоду без опадів.

До цього ми писали, що на Прикарпатті повінь призвела до затоплення тисяч будинків і руйнування доріг. Кадри катастрофи розлетілися по мережі.

Як стало відомо, в Чернівецької області річка Прут вийшла з берегів. Станом на 11:00 24 червня рівень води в річці досяг позначки 569 див.

Підприємці і співробітники ДСНС чергували на Калинівському ринку, виклавши мішки з піском на в'їздах на територію. Таким чином люди намагаються стримати повінь. На даний момент відомо, що до ринку підтоплена дорога, а також залізні ряди і частково контейнери опинилися у воді.

Нагадаємо, Одещина піде під воду, зроблено попередження про масштабну повінь: які райони затопить.

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