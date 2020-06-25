Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вразила відвертим виглядом

Красуня часто публікує фото, від яких стає жарко всім її прихильникам, пише Politeka.net. На одних з останніх знімків, що були розміщені в Instagram, і, зокрема, в сториз - від Ольги не можна відвести погляду.

Відома артистка наділа тонкий коричневий купальник, який ідеально сів на її грудях. Крізь купальний наряд пробивалися ознаки найінтимнішого, але зірку це ніяк не бентежило.

Співачка сиділа у воді на дерев'яному пірсі в сміливій позі. Ольга блиснула стрункими ніжками. Погляд зірки був сумним. Таке фото було оприлюднено в сторіз, а перед цим Серябкіна опублікувала фото скромніше.

"Карамельна 🍫", - написала артистка.

Майже за добу пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Красива😻😻♥️ Вода вже тепла?", "Оля, як завжди, найцікавіше приховуєш ну так не можна 😂", "Вау 😍🔥", "Яка гарна", "Серябкіна,всі фотки красиві, сексуальні,так тримати", "Ваааау😻 Яка красуня ❤️", "Яка гарна😍 Теж хочу скупатися🔥 Погода не дозволяє🙌 Як там погода в Москві?💛", "Неймовірна 😍🔥💦🙈", "ЯКА Гарнюнечка 💦💦💦💦💦💦💦💖😍🥰", "СІК 🔥", "Погляд кішки", "Величезне спасибі від усіх футфетішистів 😂😂", "класна Серябушка", "ти як завжди прекрасна😍🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна постала в облягаючому чорному топі, який підкреслив її красиві форми. Зокрема, не можна відвести погляду від грудей, тонкої талії і сталевого преса зірки.

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