Влад Яма поділився яскравими кадрами своїх літніх розваг на воді

Знаменитий український танцюрист опублікував нові фото і відео в своєму Instagram, передає Politeka.net.

В один із спекотних літніх днів артист вирішив вибратися на річку і прокотитися по Дніпру на водяному мотоциклі. На відповідних кадрах можна побачити, як Яма з запалом їздить по воді і отримує задоволення. З одягу на ньому лише плавки і рятувальний жилет.

На одному з фото Яма продемонстрував на камеру свої накачані біцепси.

Катався хореограф не тільки поодинці, але і з дитиною. На опублікованих кадрах обличчя малюка не видно, однак можна припустити, що це син артиста.

«Ох, покатаю!», - підписав публікацію танцюрист.

Його шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Клас. Ви просто вогонь!!», «Вода красива! І Влад, звичайно ж!», «Гонщик!», «Молодці. Як класно. З вітерцем», «Які ви умнички, що катаєтеся в жилетах!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Яма показав своє тренування в спортзалі.

На фото Влад Яма позує в кросівках і майці, а ще в штанях. Красунчик в цей раз був в гойдалці і вирішив підтягнути свій біцепс, підтягуючись на турніку. Кадр вийшов мотивуючим, а ще на ньому можна оцінити підтягнуте тіло Ями.

Нагадаємо, невтомний Влад Яма показав, на що здатний на турніку: "Яка сила!".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма вперше не став закривати обличчя сина, кадри облетіли мережу: на кого схожий хлопчик.

Також Politeka писала, що Влад Яма блиснув накаченим тілом в спортзалі, мотивуючі кадри: "Груди всьому голова".