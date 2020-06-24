Переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018» Леоніла Гузь вразила виглядом під час звичайної прогулянки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує сидячи на лавочці у футболку і джинсових міні-шортах, розставивши при цьому ноги. На грудях у знаменитості видніється лямка від сумки, а на руках красуються годинник. Доповнювали образ моделі елегантні окуляри.

Попри те, що Гузь вирішила ніяк не підписувати знімок, її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Це дуже мило», «мілаха», «да ти гармата», «бомбезний вигляд», «красотулька», «мрія», «неймовірний вигляд», «шикарна дівчина! Мрійлива», «фігурка норм», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь любить кружляти голови шанувальникам різними знімками, однак цього разу щось пішло не так.

Красуні доводиться проявляти фантазію на карантині, щоб не розчаровувати своїх передплатників, і вона непогано справляється. Змінює вбрання майже кожен день і постійно показує нові образи на її сторінці в мережі Instagram. За блогом українки спостерігає майже 80 тисяч шанувальників.

В цей раз Леоніла вирішила продемонструвати фото, як розважається зі своєю подружкою. Дві дівчини вийшли на прогулянку в стильних вбраннях. Для цього Гузь вбралася в білі штани і сорочки, а на ноги взула кросівки.

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