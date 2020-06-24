Популярна виконавиця Віра Брежнєва в пікантному вбранні зігнулась до непристойності й вразила кажучи про плани на літо

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Літо! Я так йому рада! В нових обставинах і воно інше… Потихеньку повертаюся до роботи над деякими проєктами… і вже розумію, що воно буде дуже цікавим! Які у вас плани на це літо ?)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Брежнєва позує в темному обтислому топі, який підкреслює її фігуру, а також білій мінісукні, виставивши напоказ розкішні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Посмішка на мільйон», «красуня Віра», «чарівниця просто», «Красуня неземна! Сумуємо і чекаємо в Києві!», «неперевершена краса! Супер», «Чарівна Віра», - пишуть вони

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Як відомо, співачка тривалий час перебувала на карантині, доглядала за дитиною і чоловіком, а з ослаблення режиму почала відновлювати свої проєкти. За словами артистки, свій новий кліп, створений разом з Дмитром Монатіком, зірка знімала з колегою ще в лютому в Барселоні. Кілька місяців вона чекала виходу цієї композиції і тепер збирається продовжити роботу над іншими композиціями. Однак новий кліп був сприйнятий зовсім не так райдужно, як очікувала зірка.

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