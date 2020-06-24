Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова не перестає дивувати шанувальників неординарними витівками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У трьох карусельках кілька не складних вправ перед екзерсисом», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова спершу розминається і розтягується, використовуючи каримат і спеціальний валик для попереку, паралельно задираючи при цьому ноги.Після цього вона стає колінами валик, намагаючись розігріти саму поперек.

Однак відповісти їй – балерина закрила можливість коментувати свої пости з-за надмірної кількості негативу від хейтерів, які писали повідомлення в стилі "Боже, та годі вже!".

До цього повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час в храмі, але серйозно зганьбилася.

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, дуже часто потрапляючи під хвилю критики з-за своїх витівок. При цьому Анастасія не соромиться своєї поведінки і кожен день розповідає про своїх заняттях в балетному залі, показує кадри з тренувань у спортивному комплексі, нерідко дивуючи досить дивними позами під час вправ.

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