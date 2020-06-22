Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в храме, но серьезно опозорилась

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, очень часто попадая под волну критики из-за своих выходок. При этом Анастасия не стесняется своего поведения и каждый день рассказывает о своих занятиях в балетном зале, показывает кадры с тренировок в спортивном комплексе, нередко удивляя достаточно странными позами во время упражнений.

Так, в этот раз в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

Не секрет, что из-за довольно грубых черт лица и угловатых плеч Анастасию часто высмеивают в сети, чтобы избежать критики, балерина скрыла возможность комментирования и кратко подписала новый кадр:

«Прекрасный романтический вечер🙏❤️🌺», - написала Волочкова.

До этого Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

«Прекрасное начало дня на вилле "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова под постом.

А вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Злобные тетки завидуют и пусть Вас это не огорчает)», «Фоторедактор переборщил с левым боком,по-моему...»,«Талию смастерила 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Нет,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну почему такая страш*ная баба😢😢😢», «Ужас, мужик- трансвестит 🤦‍♀️», «Дойки до пупа и тело как у старухи....», «🤣🤣🤣 вот это бёдра ....откуда ?».

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