Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять поклонников неординарными выходками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В трёх карусельках несколько не сложных упражнений перед экзерсисом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова сперва разминается и растягивается, используя каремат и специальный валик для поясницы, параллельно задирая при этом ноги. После этого она становится на валик коленями, стараясь разогреть саму поясницу.

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В трёх карусельках несколько не сложных упражнений перед экзерсисом.😊💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Однако ответить ей – балерина закрыла возможность комментировать свои посты из-за чрезмерного количества негатива от хейтеров, которые писали сообщения в стиле "Боже, да хватит уже!".

До этого сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в храме, но серьезно опозорилась.

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, очень часто попадая под волну критики из-за своих выходок. При этом Анастасия не стесняется своего поведения и каждый день рассказывает о своих занятиях в балетном зале, показывает кадры с тренировок в спортивном комплексе, нередко удивляя достаточно странными позами во время упражнений.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах