Завтра Захід України продовжить заливати дощами, а значить ситуація там залишиться складною і небезпечною
Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що в четвер, 25 червня, очікуються дощі в Карпатах, на Прикарпатті та Буковині. У зв'язку з цим небезпека потопів у регіоні збережеться.
У той же час, на більшій частині України погода буде сухою, хоча в окремих районах можливі раптові дощі з грозами.
Середня температура по країні буде коливатися від +26 до +30 градусів. Прохолодніше буде на Заході, де температура становитиме від +23 до +27 градусів.
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У Києві в четвер опадів не очікується. Температура складе +28 градусів.
Синоптик додала, що найближчим часом довгого сухого періоду та припинення опадів не очікується, а значить в західних регіонах продовжать бушувати паводки, які вже встигли наробити біди і навіть унести людські життя.
Раніше ми писали, що негода на Буковині набирає обертів, вже пошкоджений газопровід, вода добралася до Чернівців.
У Чернівецькій області потоки води пошкодили укріплювальні споруди газопроводів. Про це увечері 23 червня повідомив керівник Регіональної газової компанії Олег Никоноров в Facebook.
"Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерных переходах чергують аварійні бригади. Зараз перехід, що забезпечує газом р. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримує тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", – підкреслив Никоноров.
Нагадаємо, вулиці перетворились на бурхливі річки, вода продовжує прибувати: хто постраждає від нового удару стихії.
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