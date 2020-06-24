Завтра Запад Украины продолжит заливать дождями, а значит ситуация там останется сложной и опасной

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что в четверг, 25 июня, дожди ожидаются в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине. В связи с этим опасность потопов в регионе сохранится.

В то же время, на большей части Украины погода будет сухой, хотя в отдельных районах возможны внезапные дожди с грозами.

Средняя температура по стране будет колебаться от +26 до +30 градусов. Прохладнее всего будет на Западе, где температура составит от +23 до +27 градусов.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Температура составит +28 градусов.

Синоптик добавила, что в ближайшее время длительного сухого периода и прекращения осадков не ожидается, а значит в западных регионах продолжат бушевать паводки, которые уже успели наделать беды и даже унести человеческие жизни.

Ранее мы писали, что непогода на Буковине набирает обороты, уже поврежден газопровод, вода добралась до Черновцов.

В Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров в Facebook.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен! Черновцыгаз поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)", – подчеркнул Никоноров.

Напомним, улицы превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто пострадает от нового удара стихии.

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