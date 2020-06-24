Про це повинен знати кожен учасник

Українським випускникам розповіли, як їх будуть перевіряти перед здачею ЗНО

Під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нагадав, що в цьому році перед здачею зовнішнього незалежного оцінювання випускники повинні будуть пройти особливу перевірку. Про це він розповів напередодні старту ЗНО, перші тестування якого пройдуть вже 25 червня.

Зокрема, Ляшко зазначив, що учасники ЗНО будуть проходити на його здачу за визначеними графіками, щоб уникнути великого скупчення людей в одному місці. Також медичні працівники будуть опитувати їх про самопочуття, перевіряти температуру, а потім запускати в чітко визначену аудиторію, де випускники зможуть приступити до складання тесту.

«На завтра в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів в аудиторії. Розроблені певні графіки, діти, які будуть приходити на здачу ЗНО…», - розповів санітарний лікар.

Він повідомив, що в аудиторіях буде перебувати 15 осіб, а всі робочі місця будуть розставлені на відстані не менше 1,2 метра.

Крім того, у школах, де буде проходити ЗНО, будуть розставлені антисептики, а санітарні кімнати будуть обов'язково забезпечені милом, проточною водою і паперовими рушниками.

Крім цього, всім будуть надані захисні маски, а медпрацівників уже забезпечили захисними костюмами. У шкіл також буде організовано медичне чергування.

Ляшко запевнив, що все зроблено для того, щоб максимально убезпечити учасників ЗНО.

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