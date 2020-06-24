Потрібно бути дуже уважними

Стало відомо про нову схему мошенников, які націлилися на гроші українців

На цей раз аферисти вирішили ловити довірливих громадян через Youtube. Там з'явився ролик, в якому творці схеми пропонують отримати «компенсацію» за витік персональних даних в інтернеті нібито від уряду США.

У відео йдеться, що США нібито була створена організація, яка займається виплатою компенсацій за витоку інформації з соцмереж і месенджерів.

Крім того, шахраї як "докази" своїх слів опублікували реальні скріншоти. При цьому там йдеться лише про скандали, коли сервіси втрачали дані про сотні мільйонів акаунтів користувачів.

"Я спочатку не повірив, але потім за цією схемою отримав більше $900", – каже автор відео.

Цікавий момент, що відео не показується кількість лайків і дислайков. Тобто аферисти постаралися, щоб у користувачів не виникало зайвих сумнівів. Негативні і викривають коментарі видаляються.

Коли людина заходить на сам сайт організації, його особисті дані нібито починає перевірять живий чоловік, після чого йому запропонують забрати гроші. Для цього потрібно вказати номер банківської карти і SSN (Social Security number) – американський номер соціального страхування, який може бути тільки у громадян США. Після цього сайт послужливо запропонував отримати тимчасовий SSN за 15,45 долара (приблизно 410 гривень).

Тих,хто попався на гачок, далі відправляє на платіжну систему з формою для оплати, де жертва залишає всі інші дані карти.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "визолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів: що відомо.

Як повідомляла Politeka, Шмигаль оголосив важливе рішення, яке торкнеться тисяч українців: "З 25 червня..."

Також Politeka писала про масове повернення грошей на рахунку українців: хто і яку суму отримає з 1 липня на картку "Приватбанку".