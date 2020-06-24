Нужно быть очень внимательными

Стало известно о новой схеме мошенников, которые нацелились на деньги украинцев

На этот раз аферисты решили ловить доверчивых граждан через Youtube. Там появился ролик, в котором создатели схемы предлагают получить «компенсацию» за утечку персональных данных в интернете якобы от правительства США.

В видео говорится, что в США якобы была учреждена организация, которая выплачивает денежные компенсаций за утечку информации пользователей соцсетей и мессенджеров.

Кроме того, мошенники в качестве "доказательства" своих слов опубликовали реальные скриншоты. При этом там речь идет только о скандалах, когда сервисы теряли данные о сотнях миллионов аккаунтов пользователей.

"Я сначала не поверил, но потом по этой схеме получил более $900", – говорит автор видео.

Интересный момент, что в видео не показывается количество лайков и дислайков. То есть аферисты постарались, чтобы у пользователей не возникло лишних сомнений. Негативные и изобличающие комментарии также удаляются.

Когда человек заходит на сам сайт организации, его личные данные якобы начинает проверят живой человек, после чего ему предложат забрать деньги. Для этого нужно указать номер банковской карты и SSN (Social Security number) – американский номер социального страхования, который может быть только у граждан США. После этого сайт услужливо предложил получить временный SSN за 15,45 доллара (примерно 410 гривен).

Тех,кто попался на крючок, дальше отправляет на платежную систему с формой для оплаты, где жертва оставляет все остальные данные карты.

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