Участникам пробного внешнего независимого оценивания деньги начнут возвращать с 1 июля 2020 года

Подробности сообщили Министерство образования и науки Украины и Минфин.

В среду, 17 июня, Кабинет министр на своем заседании утвердил механизм возврата средств.

За участие в пробном ВНО участники заплатили в среднем около 145 гривен за каждый учебный предмет. Суммы были разными для разных регионов:

Винницкая, Житомирская и Хмельницкая области – 150 гривен;

Днепропетровская и Запорожская области – 138 гривен;

Донецкая и Луганская * области – 144 гривны;

Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области – 142 гривны;

Киевская, Черкасская и Черниговская области – 150 гривен;

Львовская, Волынская и Ровенская области – 150 гривен;

Одесская и Кировоградская области – 138 гривен;

Харьковская, Полтавская и Сумская области – 141 гривна;

Херсонская, Николаевская и Крым * – 145 гривен;

85% уплаченных средств было направлено на печать тетрадей для тестирования. Всего государство потратило около 52 млн грн.

Эти средства возьмут из фонда борьбы с китайским вирусом и его последствиями. Выплаты будут осуществляться через Приватбанк.

До 30 июня Украинский центр оценивания качества образования сформирует базу данных с информацией о каждом участнике пробного ВНО и суммой, которую он заплатил, и передаст ее в ПриватБанк.

Как вернуть деньги за пробное ВНО?

Для получения средств тем, кто зарегистрировался на пробное тестирование, достаточно будет обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка и предъявить уникальный номер участника пробного ВНО в 2020 году.

Участники пробного ВНО получат сообщение от банка с информацией о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении Приватбанка.

Выплата средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

Отметим, в этом году на пробное ВНО зарегистрировались более 218 тыс. потенциальных абитуриентов.

Напомним, Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3669 об отмене обязательного внешнего независимого оценивания в 2019/2020 учебном году.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

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