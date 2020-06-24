34-річна зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович, яка зіграла старшу сестру, закрутила роман з відомим красенем

Так, актрисі приписують роман із колегою, 32-річним Павлом Прилучним, повідомляє Telegram-канал «Курятник». Відзначається, що роман між ними почався ще до розлучення актора. До речі, вони разом грали в одному зі спектаклів.

В оточенні Прилучного заявляють, що останнім часом парочку часто бачать разом.

Нещодавно Карпович, яка ще не була заміжня, в своєму мікроблозі в Instagram заговорила про серйозні зміни і випробування в житті, зазначивши, що вона "готова".

"У житті кожної людини, не все завжди буває ідеально, але не робіть з проблем - проблеми, дозвольте їм стати вашими можливостями, подивіться на них, прийміть, зрозумійте врешті-решт для чого це прийшло у Ваше життя... Я змогла, і ви зможете... Життя, насправді, дивовижне, як би банально це не звучало...", - поділилася переживаннями актриса.

15 червня стало відомо про розлучення Прилучного з моделлю Агатою Муцієніце. Хоча незадовго до цього з'являлися повідомлення, що пара може врегулювати свої претензії і можна буде обійтися без радикальних заходів. Але все виявилося не так. Раніше модель заявляла, що Прилучний періодично піднімав на неї руку. Сам Прилучний прокоментував розлучення фразою «Чоловік без дружини — це дуб без дятла».

Раніше ми повідомляли, Карпович зважилася на сміливу фотосесію, задля якої повністю роздяглася. На кадрах дівчина позує збоку, обнявши прозорий тюль і млосно дивиться собі під ноги. Карпович зібрала волосся в хвіст та нанесла яскравий макіяж.

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