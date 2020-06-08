Известная актриса Мирослава Карпович, звезда "Папиных дочек", показала необычную фотосессию

В этот раз Карпович была совсем без одежды и показала себя по грудь. Мирослава повернулась в профиль и рукой обняла прозрачную тюль, добавив таким образом нежности фото. Кадр был сделан черно-белым и получился не только "клубничным", но и завораживающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Где бы Вы ни были..Самое важное место в Мире,это там,где живет Ваше сердце- Дом.. И не обязательно у него должна быть крыша,колонны с канделябрами, главное, чтобы его всегда касалась брюшком пышная радуга, были настежь открытые окна, белая скатерть, уходящая за горизонт и он был полон теми,кто наполняет Ваше Сердце и каждый раз так тянет обратно...", - написала Карпович.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вай, какая красота", "Нереальная", "Красавица", "Какое красивое чудо! Вообще не меняешься", "Красотка, вообщем ничего нового", "какая ты тут.... вкусная", "Нежность".

Сообщалось, что известная актриса Мирослава Карпович, звезда "Папиных дочек", любит показывать оголенные части тела.

На первом фото Мирослава показывает голый торс и прикрывает свое тело шляпой, чтобы ничего лишнего не показать. Образ дополнила Карпович белыми штанами.

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