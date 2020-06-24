Український громадський діяч Андрій Пальчевский порадив президенту Володимиру Зеленському вірити "не людям, а цифрам"

Як передає Politeka.net, в ефірі телеканалу "112 Україна" Пальчевський жорстко розніс команду голови держави, зазначивши, що українці вже не слухають, що говорять міністри, так як не вірять (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Доля України була довірена не політику... Ми очікували, що він приведе з собою людей, які можуть. Він привів. Ці люди не можуть. Що треба робити? Треба міняти цих людей. Питають, як ви ставитеся до прем'єра Шмыгаля. Ось скажіть, якщо Шмигаль щось говорить, чесно, ви хоча б вухо в бік налаштовуєте? Ні. Будь-який міністр, що б він не заявляв? Ні. Тому що ми всі розуміємо, що це випадково набрані люди, які залетіли туди, як... спочатку хотів сказати красиво, як метелики на вогонь, але виривається, як мухи на мед...", - заявив громадський діяч.

Крім того, Пальчевський назвав головну слабкість Зеленського, через що змушена страждати вся країна.

"У президента виявилася дуже серйозна чревоточина в характері. Ви можете називати її довірливістю, можете називати зайвою... у нього виявилася риса, яку не може собі дозволити жоден керівник великого рангу - він не повинен вірити людям, він повинен вірити цифрам. Ось ці всі розмови - "я його знаю, це прекрасна людина" - ну яка "це прекрасна людина"? Якщо ви десь ходили в "прямому", Кривому Розі - це нічого не значить. Те, що є беззаконня поліції, злодійство і корупція збільшилися - ось це повинен знати президент".

Нагадаємо, Пальчевський хльостко відчитав Зеленського за чергові обіцянки про доплати лікарям

Також Politeka писала, що недосвідченість Зеленського зіграла злий жарт з Україною, Пальчевський розкрив деталі