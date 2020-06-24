Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому верить "не людям, а цифрам"

Как передает Politeka.net, в эфире телеканала "112 Украина" Пальчевский жестко разнес команду главы государства, отметив, что украинцы уже не слушают, что говорят министры, так как не верят (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Судьба Украины была доверена не политику... Мы ожидали, что он приведет с собой людей, которые могут. Он привел. Эти люди не могут. Что надо делать? Надо менять этих людей. Спрашивают, как вы относитесь к премьеру Шмыгалю. Вот скажите, если Шмыгаль что-то говорит, честно, вы хотя бы ухо в сторону настраиваете? Нет. Любой министр, что бы он ни заявлял? Нет. Потому что мы все понимаем, что это случайно набранные люди, которые залетели туда, как... сначала хотел сказать красиво, как мотыльки на огонь, но вырывается, как мухи на... мед", - заявил общественник.

Кроме того, Пальчевский назвал главную слабость Зеленского, из-за чего вынуждена страдать вся страна.

"У президента обнаружилась очень серьезная чревоточина в характере. Вы можете называть ее доверчивостью, можете называть излишней... у него обнаружилась черта, которую не может себе позволить ни один руководитель большого ранга - он не должен верить людям, он должен верить цифрам. Вот эти все разговоры - "я его знаю, это прекрасный человек" - ну какой "это прекрасный человек"? Если вы где-то ходили в "прямом", Кривом Роге - это ничего не значит. То, что бесчинствует полиция, воровство и коррупция увеличились - вот это должен знать президент".

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