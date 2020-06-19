Украина сейчас находится в плачевном состоянии и люди перестали доверять власти

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

По его словам, простые украинцы не доверяют действиям властей и перестают верить в существование самого китайского вируса.

"Они же думают, что вируса нет. Чем люди дальше от столицы, тем меньше они верят в вирус. Они думают, что это выдумки, они думают, что это все желание неплатить им зарплату, решать свои делишки, разворовать фонд против вируса, увеличить платежи на медсферу, а там сотни миллиардов гривен...", - объяснил Пальчевский.

Он также предупредил, что МОЗ в условиях пандемии не прилагает максимум усилий для борьбы с смертельным вирусом.

"И наконец: мы начали делать тесты. Аж 10 тысяч день. А надо 100 тысяч в день, или 210 тысяч. Они (топ-чиновники - ред.) поняли, что Зеленский - очень доверчивый и неопытный человек. Это действительно так. Вы помните выступление президента, где он отозвался о себе, скромно назвав "мастерами по борьбе с вирусом". Шутка, как говорят в Квартале, не зашла. Они, эти люди, дурят нам голову и сделали все наоборот. Я больше не могу пугать соотечественников...", - добавил общественный деятель в эфире.

Пальчевский также провел параллели между ситуацией с вирусом в Украине и Исландии.

"Мы люди, которые волнуются за каждую душу. У нас говорят: у нас умерло всего 946 человек... Ну это же наши люди, они могли и не умереть. И есть страны, например Исландия, где очень большое количество было заболевших, но из-за системы слежения и тестирования они вовремя принимали меры и люди не уходили. Вот что надо было делать", - подытожил Андрей Пальчевский в эфире телеканала.

Ранее Андрей Пальчевский указал на главную опасность всеукраинского референдума.

Общественный деятель акцентировал внимание на пункте, касающийся вопроса целостности Украины, который якобы не могут вынести на всеобщий референдум.

"По поводу целостности Украины... Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем? С Крымом в сегодняшнем варианте - медленно, но верно танцуя вальс оставляем все как есть или требуем его возврата? Или как предыдущий президент, который планировал провести там парады? Не получилось, наверно дома проводил в кругу семьи с министром-болтуном, который через две недели обещал нам громкую победу...", - уверенно подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

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