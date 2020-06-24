Долар проб'є нове дно, НБУ поновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 24 червня різко розведе долар і євро, гривня завдасть підступний удар.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, долар буде сьогодні торгуватися за 26,6078 грн за банкноту, хоча вчора валюта коштувала 26,6695 грн.

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У той же час євро навпаки – подорожчає. За одне євро доведеться викласти 30,1227 гривень, хоча вчора він коштував 29,8952 гривні.

"Баба робоча": "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги

У мережу потрапив неформальний розмова глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамии з головою миколаївського відділення партії Олександром Корнієнко.

Під час їх зустрічі в Миколаєві політики, по всій видимості, не помітили, що мікрофони були вимкнені.

Вони обговорювали депутатку Ірину Хабібу. Так, Кирієнко помітив, що вона «взагалі красуня», а Арахамія з ним погодився. Однак, на цьому обговорення зовнішності нардепа не закінчилося.

Аллахвердиева

«Така поддутая, звичайно, трохи. Тюнінг тон ту мач. Слухай, а баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут про***ярит б***ь тобі 300 зустрічей тобі за 4 місяці. І виграємо дочиста», - заявив Корнієнко.

Негода на Буковині набирає оброты: пошкоджено газопровід

У Чернівецькій області потоки води пошкодили укріплювальні споруди газопроводів. Про це увечері 23 червня повідомив керівник Регіональної газової компанії Олег Никоноров в Facebook.

 "Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерных переходах чергують аварійні бригади. Зараз перехід, що забезпечує газом р. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримує тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", – підкреслив Никоноров.

За станом на 1:00 24 червня рівень води в річці Прут досяг критичної позначки в 5 метрів. Річка вже розлилася до перших контейнерів «Калинівського ринку» у Чернівцях.

За прогнозами рівень води буде і далі зростати, а пікові значення очікують вже вдень.

За попередніми даними можливий рівень підйому води до 7 метрів 30 сантиметрів.

Місцевих мешканців попередили про можливу евакуацію.

Нагадаємо, потужна злива затопила область: кадри розгулу стихії.

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