Доллар пробьет новое дно, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 24 июня резко разведет доллар и евро, гривна нанесет коварный удар.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар будет сегодня торговаться по 26,6078 грн за банкноту, хотя вчера валюта стоила 26,6695 грн.

В то же время евро наоборот – подорожает. За одно евро придется выложить 30,1227 гривен, хотя вчера он стоил 29,8952 гривны.

"Баба рабочая": "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги

В сеть попал неформальный разговор главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с главой николаевского отделения партии Александром Корниенко.

Во время их встречи в Николаеве политики, по всей видимости, не заметили, что микрофоны не были отключены.

Они обсуждали депутатку Ирину Аллахвердиеву. Так, Кириенко заметил, что она «вообще красотка», а Арахамия с ним согласился. Однако, на этом обсуждение внешности нардепа не закончилось.

«Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Тюнинг тон ту мач. Слушай, а баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут о***ярит б***ь тебе 300 встреч тебе за 4 месяца. И выиграем подчистую», - заявил Корниенко.

Непогода на Буковине набирает оброты: поврежден газопровод

В Черновицкой области потоки воды повредили укрепительные сооружения газопроводов. Об этом вечером 23 июня сообщил руководитель Региональной газовой компании Олег Никоноров в Facebook.

"Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен! Черновцыгаз поддерживает давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1000 абонентов)", – подчеркнул Никоноров.

По состоянию на 1:00 24 июня уровень воды в реке Прут достиг критической отметки в 5 метров. Река уже разлилась до первых контейнеров «Калиновского рынка» в Черновцах.

По прогнозам уровень воды будет и дальше расти, а пиковые значения ожидают уже днем.

По предварительным данным возможный уровень подъема воды до 7 метров 30 сантиметров.

Местных жителей предупредили о возможной эвакуации.

Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.