Колишня учасниця групи Nikita, а зараз популярна Dj Анастасія Кумейко похвалилася ідеальною розтяжкою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Красиве, а головне, здорове тіло - це щоденна праця 💪🏻💦 Складно дається перший крок, але побачивши результати і відчувши легкість, ви зрозумієте, що все не дарма. Ставте цілі й досягайте їх, отримуючи від цього кайф», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко показує ідеальний шпагат, якому могла б позаздрити навіть скандальна російська балерина Анастасія Волочкова.
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«Яка кішечка», «клас», «бомбезна», «Мотивація👍💖 і натхнення!)) клас», «мрія», «красуня», «вау!», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала підтягнуті форми
На фото красуня стоїть на планці одних руках. Кумейко зібрала волосся в хвіст, а сама була тільки в чорному обтягуючому боді. На фото можна легко оцінити підтягнуту п'яту точку Анастасії, яка без зніяковіння її продемонструвала, що зробило фото ще і спекотним.
"Доброго ранку", - підписала фото Анастасія.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі. Все через те, що Анастасія викинула знімок в сторіс Instagram
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