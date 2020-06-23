Довгонога красуня з «Квартал 95» Лера Товстолес похвалилася пікантними вигинами в ході нового танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні я випустила свій трек і хочу сказати всім своїм братикам спасибі! Зняла міні кліпчік для вас І вже зробила прем'єру», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Товстолес в крихітному топі й мінішортах виконує пікантний танець і танцює тверк. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Такі пісні дуже рідко виходять, а я їх люблю. Тому пісня крута, сучасна і міні кліп просто відпад!!!!!!! Дуже сподіваюся на те, що ти такі пісні будеш випускати», «вогонь», «лерка, капець ти класна», «бомбезний», «крута», - пишуть вони.

До цього ми писали, що довгонога красуня з «Квартал 95» Лера Товстолес похвалилася новим хобі, яке завела під час карантину.

«Послаблення карантину ... добре чи погано ? Звичайно ми його дуже чекали й побігли робити свої справи, але це не означає, що небезпека минула і пандемія пройшла. Переповнені нічні клуби, бари й кафе теж, як-ніби все пройшло ... але якщо ви турбуєтеся про своє Здоров'я, то можна знайти й інші принади життя. Я от почала малювати. І малювати почала правильно, тому що знайшла класний магазин з усім, що мені потрібно!» - говориться в повідомленні.

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