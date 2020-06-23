Длинноногая красотка из «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась пикантными изгибами в ходе нового танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня я выпустила свой трек и хочу сказать всем своим братикам спасибо! Сняла мини клипчик для вас И уже сделала премьеру», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Товстолес в крохотном топе и мини-шортах исполняет пикантный танец и танцует тверк. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Такие песни очень редко выходят, а я их люблю. Поетому песня крутая, современная и мини клип просто отпад!!!!!!! Очень надеюсь на то что ты такие песни будешь выпускать», «огонь», «лерка, капец ты классная», «бомбезная», «крутая», - пишут они.

До этого мы писали, что длинноногая красотка из «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась новым хобби, которое завела во время карантина.

«Послабление карантина ... хорошо или плохо ? Конечно мы его очень ждали и побежали делать свои дела, но это не значит, что опасность миновала и пандемия прошла. Ночные клубы переполнены, бары и кафе тоже, как-будто все прошло ... но если вы беспокоитесь о своём Здоровье, то можно найти и другие прелести жизни. Я вот начала рисовать. И рисовать начала правильно, потому что нашла классный магазин со всем, что мне нужно!» - говорится в сообщении.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

А еще Politeka писала, что горячая красотка из "Квартал 95" сверкнула похудевшей фигурой в пижаме.

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