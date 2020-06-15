Длинноногая красотка из «Квартал 95» Лера Товстолес похвасталась новым хобби, которое завела во время карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Послабление карантина ... хорошо или плохо ? Конечно мы его очень ждали и побежали делать свои дела, но это не значит, что опасность миновала и пандемия прошла. Ночные клубы переполнены, бары и кафе тоже, как-будто все прошло ... но если вы беспокоитесь о своём Здоровье, то можно найти и другие прелести жизни. Я вот начала рисовать. И рисовать начала правильно, потому что нашла классный магазин со всем, что мне нужно!» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно, что Товстолес позирует в одной рубашке без штанов, показывая, как умеет рисовать. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Как сообщалось ранее, 25-летняя украинская юмористка и актриса "Квартал 95" Лера Товстолес соблазнила видом в роскошном платье, которое подобрала для выступления.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Леру засняли во время примерки наряда для нового концерта "Женского квартала". Девушка с горящими глазами смотрела на платья на вешалках, в конце концов, подобрав себе восхитительный наряд. Светлое платье с темным цветочным орнаментом идеально село на длинноногой и стройной красотке, подчеркнув все ее прелестные изгибы. Изюминкой стал большой вырез на спине.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

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