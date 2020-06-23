Погода в Україні у середу, 24 червня зменшить обороти з спекою
Як повідомила синоптик Наталія Діденко, протягом 24 червня температура повітря знизиться до +23 +27 градусів.
Ще прохолодніше буде на заході, там очікується +20 +25 градусів.
Найтепліше буде на півдні і південно-сході тримати традиційну географічну градусну марку, + 26 + 30.
Також зазначається, що в багатьох регіонах в середу варто очікувати дощів. Винятком стануть Сумська, Харківська та Луганська області, де завтра суттєві опади малоймовірні.
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Синоптик зазначила, що складною залишається ситуація на річках Прикарпаття і Буковини - там тривалі дощі викликають серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі і підтоплення господарств.
У Києві 24 червня короткочасний дощ, гроза. Вдень очікується +23 +25 градусів.
Синоптик розповів, що у другій половині тижня спека почне повертатися.
А от з початком липня буде прохолодніше.
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