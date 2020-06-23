Погода в Украине в среду, 24 июня сбавит обороты с жарой

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в течение 24 июня температура воздуха снизится до +23 +27 градусов.

Еще прохладнее будет на западе, там ожидается +20 +25 градусов.

Теплее всего будет на юге и юго-востоке держать традиционную географическую градусную марку, + 26 + 30.

Также отмечается, что во многих регионах в среду стоит ожидать дождей. Исключением станут Сумская, Харьковская и Луганская области, где завтра существенные осадки маловероятны.

Синоптик отметила, что сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины - там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, селе и подтопления хозяйств.

В Киеве 24 июня кратковременный дождь, гроза. Днем ​​ожидается +23 +25 градусов.

Синоптик рассказал, что во второй половине недели жара начнет возвращаться.

А вот с началом июля будет прохладнее.

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