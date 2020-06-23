Українців найближчим часом чекає новий стрибок цін

Зокрема, директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн розповів виданню «Сьогодні», що вже на цьому тижні в країні можуть піднятися ціни на бензин і дизельне паливо. Він уточнив, що підвищення цін буде спостерігатися в усіх учасників ринку.

«Але мова не йде про якісь критичні ситуації, вимальовується перспектива подорожчання бензинів до кінця червня у ряду мереж всього на 50 коп/л», - зазначив Куюн.

Він також розповів, що на цьому тижні газ подорожчає в роздробі ще на 60-70 коп./л, тобто його середня ціна перевищить 12 грн/л.

«Трейдери, користуючись "високим сезоном" на ринку газу, будуть намагатися в червні заробити по максимуму, вибравши весь потенціал подорожчання в опті. Тому 12,5 грн/л – зараз економічно обґрунтована роздрібна ціна», - пояснив експерт.

Зазначимо, що уряд в період карантину всерйоз узявся за проблему різкого зростання цін. Зокрема, Кабмін запустив новий сервіс по їх декларуванню. За допомогою нового реєстру бізнес повинен буде подавати інформацію про зміни цін на товари при збільшенні їх більш ніж на 5%.

«На період карантину ми запустили новий сервіс декларування цін. Інспектори Депжпродпспоживслужби через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом. Українці стежать за змінами цін через публічний дашборд», - повідомили в Міністерстві цифровий трансформації.

Сервіс буде працювати з товарами протиепідемічного призначення: антисептики, дезінфектанти, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту; а також соціально значущими продуктами.

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