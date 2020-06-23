Украинцев в ближайшее время ждет новый скачок цен

В частности, директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн рассказал изданию «Сегодня», что уже на этой неделе в стране могут подняться цены на бензин и дизельное топливо. Он уточнил, что повышение цен будет наблюдаться у всех участников рынка.

«Но речь не идет о каких-то критичных сценариях, прорисовывается перспектива подорожания бензинов до конца июня у ряда сетей всего на 50 коп./л», - отметил Куюн.

Он также рассказал, что на этой неделе газ подорожает в рознице еще на 60-70 коп./л, то есть его средняя цена превысит 12 грн/л.

«Трейдеры, пользуясь "высоким сезоном" на рынке газа, будут стараться в июне заработать по максимуму, выбрав весь потенциал подорожания в опте. Поэтому 12,5 грн/л – сейчас экономически обоснованная розничная цена», - пояснил эксперт.

Отметим, что правительство в период карантина всерьез взялось за проблему резкого роста цен. В частности, Кабмин запустил новый сервис по их декларированию. С помощью нового реестра бизнес должен будет подавать информацию об изменениях цен на товары при увеличении их более чем на 5%.

«На период карантина мы запустили новый сервис по декларированию цен. Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом. Украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд», - сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Сервис будет работать с товарами противоэпидемического назначения: антисептики, дезинфектанты, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты; а также социально значимыми продуктами.

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