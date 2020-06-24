Відома модель Ана Чері показала, як звести з розуму чоловіка

На фото красуня позує в коротких шортах і білому топіку. Ана спокусливо вигнулась і продемонструвала пишні груди, яка ледь влізла в королівське декольте. Але не це привернуло увагу, так як дівчина відтягнула шортики і продемонструвала, що в них ховає. Там виявилося нижня білизна з білої сіточки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Намагайтеся викладати "понеділки" у коментарях з закритими очима. Подивіться, як близько ви підходите", - написала Ана.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Хорошою тижня", "Звичайно, підписка безкоштовна, але всі повідомлення закриті", "Чудова", Красива жінка, моя люба", "Я хочу бытть твоїм чоловіком, дитинко", "Ох, вони ще й прозорі".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері показала, як веселиться на пляжі, приспустивши білосніжний купальник.

Знаменитість вирішила блиснути фігурою в білому костюмі, зовсім не приховує її гідності. Ана спокусливо вигнулась, виставивши не тільки п'яту точку перед об'єктивом, але ще і для більш пікантного кадру задерши купальник.

Повідомлялося, що відома модель Ана Чері показала сміливий образ, знявши максимально можливу одяг.

На фото красуня стоїть у блискучому міні-бікіні, яке складалося з мотузочок і маленьких клаптиків тканини. Чері спокусливо позувала, взявшись за мотузочки трусиків і показувала всі найпікантніше. Ана на фото навіть закрила очі від задоволення, поки показувала самі засмаглі місця, завдяки чому знімок вийшов максимально спекотним.

Нагадаємо, Ана Чері безсоромно прикрила пружні форми одними метеликами

А ще Politeka писала, що хтива Ана Чері спустила халат і виставила напоказ своє "добро"

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