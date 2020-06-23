НБУ відправив курси долара і євро в нокаут, свіжий прогноз: що чекає гривню

Курс долара продовжує впевнено опускатися вниз.

Свіжий курс валют був опублікований на офіційному порталі Національного банку.

Згідно з прогнозом, сьогодні, 23 червня, курс долара буде встановлений на позначці в 26,66 грн/$.

Таким чином, державний регулятор на 5 копійок "здешевив" американську валюту в порівнянні з попереднім днем.

Що стосується курсу євро, то і його Національний банк вирішив опустити. За 100 євро доведеться віддати 2989 гривень (-10 копійок в порівнянні з 22 червня).

На міжбанку курс долара буде на рівні 26,73 грн/$, а євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,01 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,98 гривень за євро.

Радник Зеленського проговорився про нову біду для українців, безробітних буде більше: «Ми недоотримаємо…»

Українців попередили про грандіозному падінні економіки в країні на тлі вірусу з Китаю, з-за чого без роботи можуть залишитися багато людей.

Про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

«Безробітних буде більше, тому що не може бути менше, якщо падає економіка. У прогнозі, який ставилося ще в листопаді минулого року, тобто до вірусу з Китаю, і був закладений у держбюджет, стояв зростання 3,5%. Економіка повинна була на стільки зрости. Зараз за прогнозом того ж Кабміну, падіння складе 5%. Це означає, що і коронакризис, і глобальна економічна криза стоять нашій економіці 8,5%, тобто близько 10 млрд доларів ми недоотримаємо як країна, як економіка», - зазначив він.

В Україні прорвало дамбу, стягують Нацгвардію, людей терміново вивозять: які райони під ударом

Ряд українських населених пунктів опинилися на межі катастрофи.

Так, на річці Черемош у селі Банилів Чернівецькій області через негоду захисну дамбу прорвало, існує загроза підтоплення двох населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства водних ресурсів України та Басейнове управління водних ресурсів річок Прут і Сірет.

При цьому в Івано-Франківській та Чернівецькій областях з-за різкого погіршення погодних умов та сильних дощів паводки вже почалися. Від підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах. З-за ПП підняті поліція та Національна гвардія.

Наголошується, що у зв'язку з відновленням значних і сильних опадів, 23 - 24 червня у гірській частині басейну річки Прут в басейні річки Сірет на спаді попередньої очікується формування наступної хвилі дощового паводку.

Нагадаємо, потужна злива затопила область: кадри розгулу стихії.

Як повідомляла Politeka, стихія з градом обрушилася на українське місто, вулиці пішли під воду: кадри негоди.

Також Politeka писала, що стихійне лихо обрушилося на одну з українських областей: які райони оголосили зоною НС.