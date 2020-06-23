НБУ отправил курсы доллара и евро в нокаут, свежий прогноз: что ждет гривну

Курс доллара продолжает уверенно опускаться вниз.

Свежий курс валют был опубликован на официальном портале Национального банка.

Согласно прогнозу, сегодня, 23 июня, курс доллара будет установлен на отметке в 26,66 грн/$.

Таким образом, государственный регулятор на 5 копеек "удешевил" американскую валюту по сравнению с предыдущим днем.

Что касается курса евро, то и его Национальный банк решил опустить. За 100 евро придется отдать 2989 гривен (-10 копеек в сравнении с 22 июня).

На межбанке курс доллара будет на уровне 26,73 грн/$, а евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,98 гривен за евро.

Советник Зеленского проговорился о новой беде для украинцев, безработных будет больше: «Мы недополучим…»

Украинцев предупредили о грандиозном падении экономики в стране на фоне вируса из Китая, из-за чего без работы могут остаться многие люди.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Безработных будет больше, потому что не может быть их меньше, если падает экономика. В прогнозе, который ставился еще в ноябре прошлого года, то есть до вируса из Китая, и был заложен в госбюджет, стоял рост 3,5%. Экономика должна была на столько вырасти. Сейчас по прогнозу того же Кабмина, падение составит 5%. Это значит, что и коронакризис, и глобальный экономический кризис стоят нашей экономике 8,5%, то есть около 10 млрд долларов мы недополучим как страна, как экономика», - отметил он.

В Украине прорвало дамбу, стягивают Нацгвардию, людей срочно вывозят: какие районы под ударом

Ряд украинских населенных пунктов оказались на грани катастрофы.

Так, на реке Черемош в селе Банилов Черновицкой области из-за непогоды прорвало защитную дамбу, существует угроза подтопления двух населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет.

При этом в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей паводки уже начались. От подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах. Из-за ЧП подняты полиция и Национальная гвардия.

Отмечается, что в связи с восстановлением значительных и сильных осадков, 23 - 24 июня в горной части бассейна реки Прут и в бассейне реки Сирет на спаде предыдущей ожидается формирование следующей волны дождевого паводка.

Напомним, мощный ливень затопил область: кадры разгула стихии.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на украинский город, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие обрушилось на одну из украинских областей: какие районы объявили зоной ЧС.