Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників і показала фігуру в облягаючому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Перший тиждень літа», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Лопес позує в одному облягаючому білосніжному боді, який підкреслює її розкішні форми.

«Беліссімо», «так, ти королева!», «Боже, омг!», «красуня», «обожнюю тебе безмежно сильно», «ти крутіше Нікі Мінаж», «ідеальна», «бомбезное тіло», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в яскравому образі.

Зірка представила в сторіс Instagram кілька архівних знімків. Співачка постала в зеленому платті-піджаку.

Наряд був коротким, завдяки чому можна розглянути стрункі, накочені ніжки Джей Ло.

Також з глибокого декольте сукні виглядала груди артистки.

Зірка доповнила образ крихітною сумочкою на довгому ланцюжку й іншими аксесуарами.

Лопес зробила високий хвіст з довгого волосся. Макіяж був зроблений в її стилі - чорні, пишні вії й блискучі від блиску губи. Загалом, ця красуня просто еталон жіночності.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала виглядом юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

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