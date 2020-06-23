Легендарна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників і показала фігуру в облягаючому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Перший тиждень літа», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Лопес позує в одному облягаючому білосніжному боді, який підкреслює її розкішні форми.
«Беліссімо», «так, ти королева!», «Боже, омг!», «красуня», «обожнюю тебе безмежно сильно», «ти крутіше Нікі Мінаж», «ідеальна», «бомбезное тіло», - пишуть її шанувальники.
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До цього повідомлялося, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників фігурою в яскравому образі.
Зірка представила в сторіс Instagram кілька архівних знімків. Співачка постала в зеленому платті-піджаку.
Наряд був коротким, завдяки чому можна розглянути стрункі, накочені ніжки Джей Ло.
Також з глибокого декольте сукні виглядала груди артистки.
Зірка доповнила образ крихітною сумочкою на довгому ланцюжку й іншими аксесуарами.
Лопес зробила високий хвіст з довгого волосся. Макіяж був зроблений в її стилі - чорні, пишні вії й блискучі від блиску губи. Загалом, ця красуня просто еталон жіночності.
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