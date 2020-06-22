Сім'ю легендарного Шумахера сколихнула трагедія, сьогодні вранці знайшли бездиханне тіло зірки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Variety.
«Джоел Шумахер помер в понеділок після року боротьби з раком. Йому було 80 років», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що його тіло знайшли родичі.
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Шумахер був творцем таких фільмів, як «Телефонна будка» і «Фатальне число 23». Його режисерський дебют почався з картини «Неймовірно усохла жінка» з Лілі Томлін у головній ролі.
Серед інших зоряних картин – «Бетмен назавжди», «Бетмен і Робін», «З мене вистачить!», та інші.
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Повідомляється, що Пагорб помер в госпіталі, оточений турботою сім'ї і персоналу. Захворювання було пов'язане з хворобою Паркінсона.
«Привабливий, добрий і неймовірно талановитий. Нам буде його не вистачати», — заявив представник актора.
Однією з найбільш пам'ятних ролей Іена Пагорба стала роль Більбо Беггінса в трилогіях «Володар кілець» і «Хоббіт».
Нагадаємо, серіал по легендарному «Володаря кілець» обійдеться компанії Amazon в півмільйона доларів.
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