Британский актер, который снимался во «Властелине колец» Иэн Холм умер в возрасте 88 лет

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на агента звезды.

Сообщается, что Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона.

«Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать», — заявил представитель актера.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

Также он сыграл андроида в «Чужом» Ридли Скотта. Кроме того, он снимался в таких голливудских блокбастерах как «Послезавтра», «Бразилия» и «Пятый элемент».

Иэн Холм — обладатель кинопремии Bafta и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» (1981 год).

Он успешно работал и в театре. В частности Холм в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира.

В 1965 году Иэн Холм был удостоен премии Evening Standard за роль Генриха V.

Напомним, сериал по легендарному «Властелину колец» обойдется компании Amazon в полмиллиона долларов.

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