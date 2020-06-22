Семью легендарного Шумахера сотрясла трагедия, сегодня утром нашли бездыханное тело звезды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Variety.

«Джоэл Шумахер умер в понедельник после года борьбы с раком. Ему было 80 лет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что его тело нашли родственники.

Шумахер был создателем таких фильмов, как «Телефонная будка» и «Роковое число 23». Его режиссерский дебют начался с картины «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли.

Среди других звездных картин – «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «С меня хватит!», и другие.

Как сообщалось ранее, британский актер, который снимался во «Властелине колец» Иэн Холм умер в возрасте 88 лет

Сообщается, что Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона.

«Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать», — заявил представитель актера.

Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

Напомним, сериал по легендарному «Властелину колец» обойдется компании Amazon в полмиллиона долларов.

Как сообщала Politeka, внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.

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