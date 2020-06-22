Семью легендарного Шумахера сотрясла трагедия, сегодня утром нашли бездыханное тело звезды
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Variety.
«Джоэл Шумахер умер в понедельник после года борьбы с раком. Ему было 80 лет», - говорится в сообщении.
Уточняется, что его тело нашли родственники.
У Аллы Пугачевой отбирают ребенка, детали скандала: "Сами виноваты ‒ был срыв"
Удар по доллару и евро, новые правила получения пенсий и ужесточение карантина – главное за ночь
Брежнева, Лорак, Асмус и другие звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Ведущий "Холостяка" в красках описал, как Макс изменял Даше на проекте: "Мы пытались не мешать, но..."
Шумахер был создателем таких фильмов, как «Телефонная будка» и «Роковое число 23». Его режиссерский дебют начался с картины «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли.
Среди других звездных картин – «Бэтмен навсегда», «Бэтмен и Робин», «С меня хватит!», и другие.
Как сообщалось ранее, британский актер, который снимался во «Властелине колец» Иэн Холм умер в возрасте 88 лет
Сообщается, что Холм скончался в госпитале, окруженный заботой семьи и персонала. Заболевание было связано с болезнью Паркинсона.
«Обаятельный, добрый и невероятно талантливый. Нам будет его не хватать», — заявил представитель актера.
Одной из самых запоминающихся ролей Иэна Холма стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».
Напомним, сериал по легендарному «Властелину колец» обойдется компании Amazon в полмиллиона долларов.
Как сообщала Politeka, внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.
Также Politeka писала, что поклонники "Властелина колец" скорбят, умерла настоящая легенда: детали трагедии.