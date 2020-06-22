Громадський діяч Андрій Пальчевський важливі зміни в політичному житті України вже цієї осені

Про це Пальчевський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна". (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

Пальчевський зазначив, що на попередніх виборах українці проголосували за телевізійного персонажа, а не реальну особистість.

«Він грав розумного, і чужі слова читав. Він жартома чужу читав на каналі… Люди ж не розуміють. Телебачення – це мистецтво маніпуляції», - заявив громадський діяч.

При цьому він прогнозує, що на майбутньому голосуванні ситуація буде іншою.

«Епоха дорослішання, мені здається, почнеться восени. І по цьому, коли ви говорите, з'являться якісь політичні сили і так далі… Так. Я думаю, не одна. І в цей раз буде більш серйозне голосування», - заявив він.

Також Пальчевський додав, що Конституції України необхідні важливі зміни.

«Абсолютно ясно, що 1992 року наша Конституція не виправдалася. Вона не виправдала довіри. Вона помилкова. Її треба змінити. Перетворення президента на султана довело Україну до сьогоднішнього стану. Тому що не може бути цієї дурниці: одна людина – гарант Конституції. Тобто ми всі не гаранти, 40 млн чоловік, а один – гарант. Це дурниці все», - підкреслив громадський діяч.

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