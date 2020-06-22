Общественный деятель Андрей Пальчевский важные перемены в политической жизни Украины уже этой осенью

Об этом Пальчевский заявил в эфире телеканала "112 Украина". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Пальчевский отметил, что на предыдущих выборах украинцы проголосовали за телевизионного персонажа, а не реальную личность.

«Он играл умного, и чужие слова читал. Он шутку чужую читал на канале… Люди же не понимают. Телевидение – это искусство манипуляции», - заявил общественный деятель.

При этом он прогнозирует, что на предстоящем голосовании ситуация будет другой.

«Эпоха взросления, мне кажется, начнется этой осенью. И по этому, когда вы говорите, появятся ли какие-то силы политические и так далее… Да. Я думаю, не одна. И в этот раз будет более серьезное голосование», - заявил он.

Также Пальчевский добавил, что Конституции Украины необходимы важные изменения.

«Абсолютно ясно, что 1992 года Конституция наша не оправдалась. Она не оправдала доверия. Она ошибочная. Ее надо изменить. Превращение президента в султана довело Украину до сегодняшнего состояния. Потому что не может быть этой глупости: один человек – гарант Конституции. То есть мы все не гаранты, 40 млн человек, а один – гарант. Это глупости все», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Пальчевский хлестко отчитал Зеленского за очередные обещания о доплатах врачам: "Мы это уже слышали месяц назад, где покращення?"

Как сообщала Politeka, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них..."

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали: «Люди могли и не умереть»