Ситуація з приватизацією ПриватБанка отримала несподіваний поворот

Справа в тому, що глава Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут просить президента України Володимира Зеленського скликати Раду національної безпеки України (РНБО), із-за виниклої загрози державного масштабу в економічній сфері.

Звернення Рекрут пов'язано з відновленням КСУ розгляду справи про конституційність націоналізації Приватбанку, а також кількох вистав, поданих групами народних депутатів щодо конституційності окремих статей банківського закону 590-IX і деяких інших законодавчих актів України, передає "НВ Бізнес" з посиланням на лист глави ФГВФО до президента.

У Фонді нагадують, що Конституційний суд (КСУ) з 25 квітня 2016 року за поданням Верховного суду України (ВСУ) розглядає питання відповідності норм закону про ФГВФО Конституції України. "Мета цього подання - визнання неконституційним Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - відзначають в листі.

У ФГВФО вважають, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків".

У Фонді впевнені, що наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні будуть катастрофічними як для діяльності Фонду, Кабміну, Нацбанку, так і для стабільності фінансової системи України в цілому.

Наголошується, що рішення КСУ може призвести до:

неможливості виведення неплатоспроможних банків з ринку та задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банків;

скасування вимог до пов'язаних з неплатоспроможними банками особам щодо відшкодування збитків банку і його кредиторів;

неможливості виконання Україною взятих на себе зобов'язань в рамках діючих міжнародних програм і меморандумів.

Крім того, під питанням опиниться і легітимність рішень ФГВФО з дня прийняття закону, в тому числі що стосуються Приватбанку, відзначають в листі.

КСУ відновив розгляд справи про націоналізацію Приватбанку 15 червня.

Нагадаємо, 23 травня набув чинності закон про банки, який охрестили "антиколомойским". Згідно з документом, колишні власники або власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію тільки грошима. Тобто фактично виключена можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації.

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